Авиакомпания S7 запустила прямой рейс между Махачкалой и Москвой

МАХАЧКАЛА, 11 июля. /ТАСС/. Российская авиакомпания S7 запустила прямой ежедневный рейс между Махачкалой и Москвой. Первый рейс из Москвы в Махачкалу был выполнен в субботу с практически полной загрузкой, сообщил ТАСС заместитель генерального представителя в южном регионе компании Александр Лаговский.

"Авиакомпания S7 Аirlines сегодня открыла прямой регулярный рейс между Махачкалой и Москвой. Время в пути составляет чуть более 2,5 часов, перелеты будут осуществляться на комфортабельных воздушных судах Airbus A-320, вместимость - 174 кресла", - сказал собеседник агентства.

По его словам, расписание составлено "таким образом, чтобы пассажирам из Махачкалы было удобно планировать свое путешествие далее по России, используя широкую маршрутную сеть S7 Аirlines с пересадкой в Домодедово". "Расписание составлено так - ежедневный рейс, то есть семь рейсов в неделю. Первый рейс по маршруту Москва - Махачкала - Москва, рейс практически полный, загрузка очень хорошая", - заключил представитель авиакомпании.

Первый заместитель генерального директора АО "Аэропорт Махачкала" Олег Коковин сообщил ТАСС, что между Махачкалой и Москвой выполняются до 12 рейсов в день. "На данный момент ежедневно по маршруту Москва - Махачкала совершаются 11-12 рейсов, планируется до 15 рейсов ближе к августу", - сказал Коковин. Он добавил, что в этом сезоне открылись новые направления из Махачкалы в Тюмень, Новый Уренгой. "Также планируется открытие рейса [из Махачкалы] в Нижневартовск", - заключил собеседник агентства.

В 2019 году аэропорт Махачкалы впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - свыше 1,5 млн человек, что более чем на 200 тыс. пассажиров больше по сравнению с показателем 2018 года.

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. Пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.