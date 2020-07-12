"Известия": количество просроченных ссуд по ипотеке в РФ с марта по май выросло на 36%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Количество просроченных ипотечных займов в России в мае 2020 года выросло на 36% по сравнению с мартом - до 79 тыс., пишет в субботу газета "Известия" со ссылкой на данные БКИ "Эквифакс".

При этом более 44% из общего числа неоплаченных жилищных кредитов имеют малый срок - до месяца. Объем так называемой молодой просрочки составляет почти 600 млн рублей. "Рост был сформирован в период введенных карантинных мер. Можно ожидать некоторого увеличения этого показателя в течение следующих нескольких месяцев", - цитируют "Известия" гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина.

В топ-10 регионов по росту числа просрочки вошли Дагестан, Чечня, Москва, Рязанская область, Краснодарский край, Ингушетия, Крым, Ставропольский край, Адыгея и Санкт-Петербург. Эксперты, опрошенные газетой, связывают ухудшение платежной дисциплины с падением доходов из-за карантинных мер, они ожидают усиления этой тенденции в течение следующих месяцев.

В ЦБ, который ведет статистику только по дефолтной просрочке, превышающей 90 дней, рассказали "Известиям", что в настоящее время не наблюдается значимого роста просроченной задолженности по ипотечным кредитам. По состоянию на 1 июня задолженность по ипотеке с неплатежами в три месяца достигла 66,1 млрд рублей - на 3,6% выше значений на начало 2020 года. На период с марта по июнь пришелся двухпроцентный рост.

Пиковые значения выходов на первую просрочку по ипотечным займам наблюдались в апреле и первой половине мая, что было связано с установлением ограничительных мер, сообщили "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Часть заемщиков не могла своевременно заплатить из-за снижения доходов и отсутствия возможности посетить офис банка в условиях пандемии, считают там.

Если экономическая ситуация не ухудшится, следует ожидать, что частота возникновения неплатежей по кредитам сохранится на докризисном уровне, уверены в ЦБ. В регуляторе затруднились оценить, как изменится динамика просрочки после окончания кредитных каникул. Сложность прогнозирования эксперты ЦБ связали с высокой неопределенностью в макроэкономической и эпидемической ситуации во второй половине года.