Предприятие Роскомоса разработало систему управления экономическими рисками "Метограф"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос) разработало цифровую платформу для управления корпоративным контентом "Метограф". В ее составе реализована система управления целями и рисками, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На первом этапе вводятся глобальные цели и задачи компании, каждому риску присваивается своя оценка, описываются связи с проектами. По ходу работы система вычисляет слабые и сильные места компании", - отметили в компании.

В пресс-службе пояснили, что подобная система управления рисками разрабатывалась в течение девяти месяцев и уже внедрена в "Гонце".

Также на платформе базируются модули с данными о кадровом потенциале и электронный архив. Ей можно пользоваться как с компьютера, так и с телефона.

"Для руководителя это бесценный инструментарий, потому что он агрегировано видит по всей организации, где риски, сложности, на что надо обратить внимание. А где, наоборот, плюс-минус положительно все развивается", - пояснили в "Гонце".

Ранее в АО "Спутниковая система "Гонец" сообщили о разработке устройства для экстренной связи, которое позволяет передавать сообщения и файлы в местах, где отсутствует покрытие наземной мобильной связи.