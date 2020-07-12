В России продажи велосипедов и самокатов выросли в пять раз на фоне выхода из самоизоляции

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Продажи велосипедов, скейтбордов, самокатов, роликовых коньков и других товаров для активного отдыха резко выросли в июне на фоне выхода россиян из режима самоизоляции. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера Ozon, проанализировавшего около 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов в июне.

"Еще весной россияне активно занимались спортом и фитнесом - правда, до какого-то момента они были вынуждены делать это дома. Поэтому сейчас вдвойне популярны тренировки на свежем воздухе, а вместо товаров для домашних тренировок, которые были актуальны весной, пользователи приобретают скейтборды, пенниборды - продажи в июне выросли в семь раз год к году, продажи самокатов в июне выросли в пять раз год к году, а роликовых коньков - в шесть раз. Для активного отдыха всей семьей пользователи приобретают бадминтон - продажи выросли на 326% год к году", - отмечают эксперты.

Продажи велосипедов в июне выросли на 452% в годовом сопоставлении - покупатели предпочитают городские велосипеды-круизеры и удобные складные велосипеды.

В этом году выдалось жаркое лето, а возможность поездок пока для многих ограничена, но россияне все равно проводят свободное время целыми семьями вне дома - за городом, на дачах и на природе, отмечают аналитики. "Продажи надувных плавательных матрасов выросли на 23% год к году, ласт и масок - на 22%. Для детей приобретают надувные круги и нарукавники для безопасного пребывания на воде - продажи в июне выросли на 151% и 26% соответственно по сравнению с прошлым годом", - говорится в исследовании. Онлайн-покупатели не пренебрегают и солнцезащитными и увлажняющими средствами. Продажи солнцезащитных средств в июне выросли на 56% в годовом сопоставлении, а увлажняющих средств для лица и тела на 132% и 135% соответственно.

"Не каждым летом россияне могут наслаждаться такой жаркой погодой - в этом году она определенно требует обновления гардероба - продажи легкой летней одежды выросли в июне на 335%, а летней обуви - на 138% год к году", - отмечают аналитики. Наибольшим спросом пользуются купальники и плавки - рост на 258% в годовом сопоставлении; помимо этого, активно приобретают солнцезащитные очки - продажи в июне выросли в три раза год к году и летние головные уборы - продажи выросли в девять раз год к году.

Ранее во время режима самоизоляции, введенного в РФ из-за распространения коронавируса интернет-площадки зафиксировали рост спроса на спортивные снаряды (бодибары и гантели) в два-шесть раз и на спортивные коврики в 1,5 раза относительно прошлого года. В марте в каждый четвертый заказ покупатели Ozon добавляли по два коврика для фитнеса.