Кабмин утвердил дорожную карту трансформации делового климата в сфере управления

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило дорожную карту трансформации делового климата в сфере корпоративного управления. Соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье на сайте кабмина.

"Важнейшие положения корпоративного регулирования будут актуализированы с учетом запросов бизнес-сообщества. С этой целью председатель правительства Михаил Мишустин утвердил дорожную карту трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

В документ вошли мероприятия, которые направлены на совершенствование оценочной деятельности, корпоративных практик, работы специальных административных районов (САР) на островах Русский и Октябрьский, а также процедуры банкротства. В частности, предлагается узаконить выпуск различных типов акций компаниями - резидентами САР и закрепить возможность "транзитной" смены юрисдикции. Кроме того, планируется изменить процесс реорганизации хозяйственных обществ и выхода из обществ с ограниченной ответственностью, а также утвердить "реабилитационную" процедуру банкротства в отношении должников, чья платежеспособность может восстановиться. По каждому из направлений работы готовятся законопроекты. Часть нормативных актов будет утверждена к концу 2020 года.

"Реализация дорожной карты сделает корпоративное законодательство более удобным и улучшит инвестиционный климат в стране. Механизм ТДК, в рамках которого разработан план, позволяет аккумулировать инициативы по снятию барьеров для ведения бизнеса. Экспертные группы обеспечивают прямой контакт органов власти и предпринимателей и помогают совместно управлять системными изменениями деловой среды", - отмечается в пояснительной записке.