Кабмин продлил срок погашения кредитов с господдержкой на строительство теплиц

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство продлило срок погашения кредитов с государственной поддержкой на строительство теплиц. Соответствующее постановление опубликовано в воскресенье на сайте кабмина.

"Аграрии, взявшие кредит с господдержкой на строительство, реконструкцию или модернизацию тепличного комплекса, смогут выплачивать его в течение 12 лет. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что ранее займы выдавали максимум на восемь лет, теперь же аграрии могут заключить с банком дополнительное соглашение, позволяющее продлить срок пользования займом. Эта норма касается кредитных договоров, которые были заключены до 2017 года. Помимо этого, агропредприятия получили право на отсрочку по выплате основного долга за 2020 год по всем займам с господдержкой, выданным до 2017 года.

"Эти меры помогут сохранить финансово-экономическую устойчивость сельхозпроизводителей на фоне отдельных ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией", - отмечается в пояснительной записке.