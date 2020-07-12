Судоходные компании смогут направить заявки на получение субсидии до 15 августа

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские компании в сфере круизных перевозок смогут направить заявки на получение субсидии до 15 августа, следует из постановления правительства, опубликованного в воскресенье на его сайте.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщал, что правительство выделит 320 млн рублей российским компаниям, работающим в сфере морских и речных круизных перевозок и пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

"Заявки на получение финансовой помощи принимаются до 15 августа. Выплата предоставляется единовременно на всю сумму лизинговых платежей с 11 марта по 31 декабря", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что средства будут выделены Росморречфлоту из резервного фонда правительства. Субсидии получат в том числе и те компании, которые не проводили масштабных сокращений сотрудников и не имеют долгов по налогам и страховым взносам.

Президент Владимир Путин в начале июня поручил правительству выделить бюджетные ассигнования судоходным компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Речь в поручении шла о финансовой поддержке "для выплаты заработной платы работникам, уплаты страховых взносов, а также для осуществления иных обязательных платежей в целях сохранения численности работников указанных компаний в период навигации".

Позднее Минтранс включил субсидии морским и речным круизным компаниям в объеме 4,7 млрд рублей в список мер поддержки транспортного комплекса на фоне пандемии "в целях сохранения основной деятельности данных организаций и численности их работников".