Площадь новой зоны duty free в аэропорту Мэйлань на Хайнане составит 10 тыс. кв. м

ХАЙКОУ /Китай/, 12 июля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань планирует открыть новую зону беспошлинной торговли в международном аэропорту Мэйлань в городе Хайкоу. Как сообщает портал "Наньхайван", территория в 10 тыс. кв. м станет самым большим в стране комплексом duty free, расположенным в здании аэропорта.

Расширение зоны беспошлинной торговли произойдет в результате завершения второй фазы реконструкции аэропорта Мэйлань. Около 33 тыс. кв. м (примерно 11% площади) строящегося второго терминала будут использованы в коммерческих целях, из них 10 тыс. кв. м станут новой зоной беспошлинной торговли. Терминал площадью 296 тыс. кв. м будет сдан в эксплуатацию до конца 2020 года. В создание его инфраструктуры было вложено 17,8 млрд юаней (около $2,5 млрд).

В 2019 году зону беспошлинной торговли аэропорта Мэйлань посетили более 1,26 млн покупателей, что на 9,31% больше, чем в предыдущем году. Доход этого duty free магазина в прошлом году составил 2,31 млрд юаней ($330 млн), что на 9,13% больше прошлогоднего показателя.

В настоящее время на Хайнане открыты четыре магазина беспошлинной торговли - два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. По последним данным, объем их продаж в мае текущего года составил более 1,9 млрд юаней (порядка $279 млн), что на 141% превышает аналогичный показатель прошлого года.

С 1 июля власти КНР увеличили квоту на одного человека для совершения покупок в магазинах беспошлинной торговли Хайнаня с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до 14,2 тыс.). Кроме того, правительство страны сняло ограничение на максимальную цену за единицу товара, которая раньше составляла 8 тыс. юаней ($1,14 тыс.), и расширило список категорий предметов потребления, реализуемых без пошлины, с 38 до 45. В первый день вступления в силу новых правил покупатели потратили в магазинах duty free около 60 млн юаней (примерно $8,57 млн).