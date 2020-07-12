Арбитражный суд поддержал ФАС России в споре по торгам на стройку дороги в Коми

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС РФ в споре об организации торгов на строительство дороги Сыктывкар - Нарьян-Мар. По решению суда избыточные требования к участникам торгов устранены, говорится в сообщении ФАС России.

"Арбитражный суд города Москвы поддержал ФАС России в том, что действия аукционной комиссии нарушают ч. 7 ст. 96 Закона о контрактной системе, и отказал ГКУ (государственному казенному учреждению) Республики Коми "Центр обеспечения организации и проведения торгов" в удовлетворении заявленных требований", - говорится в сообщении.

По данным антимонопольной службы, "Центр обеспечения организации и проведения торгов" в Коми установил избыточные требования к комплектности документов, подтверждающих необходимый опыт участника согласно постановлению правительства РФ № 99, что послужило формальным основанием для отказа в допуске к закупке. В ФАС России обратилась компания "ХМДС" с жалобой на действия Управления автодорог Коми и республиканского Центра обеспечения организации и проведение торгов при закупке работ по реконструкции автодороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар на участке Кабанты Вис - Малая Пера с начальной (максимальной) ценой контракта 1,179 млрд рублей.

Комиссия ФАС России установила, что одному из участников закупки было неправомерно отказано в допуске к торгам со ссылкой на отсутствие технических планов, подписанных кадастровым инженером, которые являются неотъемлемой частью разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, и без которых якобы такие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию недействительны.

"Подход комиссии заказчика к подтверждению опыта работ участника является излишне формальным и не соответствует принципам и целям закупки, поскольку приводит к ограничению конкуренции, в частности, к необоснованному ограничению числа участников закупки. Для подтверждения опыта в рамках постановления правительства № 99 заказчику достаточно предоставить три документа: копию исполненного контракта (договора), копию акта выполненных работ, копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", - сообщил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов. Суд предписал заказчику, уполномоченному органу, аукционной комиссии и оператору электронной площадки устранить выявленные нарушения, предписание исполнено.

Дорога Сыктывкар - Нарьян-Мар соединяет удаленные территории и проходит через основные промышленные центры Коми и Ненецкого автономного округа. С вводом дороги округ получит постоянное наземное сообщение с другими регионами страны, которое на данный момент не имеет.