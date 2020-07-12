Песков: экономика России была мобилизована моментально для борьбы с пандемией

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Руководство России проделало титаническую работу за время пандемии коронавируса и сумело моментально мобилизовать экономику для выпуска необходимой продукции. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

"Экономика была моментально мобилизована на производство средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, различных дезинфицирующих средств и так далее. Это сейчас, может быть, звучит просто как какие-то статистические отчеты, но на деле давайте не будем недооценивать ту титаническую работу, которую за это кризисное полугодие проделало руководство страны", - сказал Песков.

Он отметил, что пандемия не могла не повлиять на Россию и добавила кризисных условий, связанных с ситуацией в мире. Пресс-секретарь президента при этом подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин всегда ставил во главу угла здоровье граждан. "Когда появилась глобальная угроза <...>, нужно было принять энергичные меры для того, чтобы не обвалить систему здравоохранения страны, для того, чтобы система здравоохранения могла купировать эту угрозу для жизни человека", - напомнил Песков, подчеркнув, что это все приходилось делать в масштабах самой большой страны мира.

Песков согласился, что нынешний год - необычный, так как ни одно из живущих сейчас поколений с пандемией не сталкивалось и лишь знает о ней ретроспективно.