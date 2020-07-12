Власти города Санья в Китае выделили $2,21 млн на развитие высокотехнологичных компаний

САНЬЯ /Китай/, 12 июля. /ТАСС/. Власти китайского города Санья (южная провинция Хайнань) выделили 15,5 млн юаней (около $2,21 млн) для поддержки инновационной деятельности 31 предприятия высокотехнологичной отрасли. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

При выборе компаний рассматривались предприятия города, деятельность которых содействует продвижению инноваций и развитию высокотехнологических цепочек, пишет издание. Награда будет представлять собой единовременную выплату в размере от 100 до 500 тыс. юаней ($14,28 - 71,4 тыс.). Среди 31 предприятия, получившего поддержку, - компании в области медицины, фармакологии, IT-сферы.

Как отмечает издание, вознаграждение предприятий является частью реализации принятого в январе этого года Положения по оказанию поддержки отрасли высоких технологий города Санья.

1 июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ содержит несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году. К этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций, а также свободный порт с китайской спецификой.