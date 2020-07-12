Объем поддержки туротрасли ПФО из федерального бюджета за три года превысит 4 млрд рублей

ОРЕНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Регионы Приволжского федерального округа (ПФО) получат в ближайшие три года на софинансирование проектов в области туризма свыше 4 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Алексей Кузьмицкий на совещании "О перспективах развития экологического туризма в Оренбургской области".

"Чтобы задействовать региональный потенциал - особо охраняемые территории, парки, заповедники регионального и, может быть, местного значения, - вовлечь их в туристский кластер вместе с федеральными парками, необходимы деньги. <...> Выделили средства на 2020-2022 года, они в трехлетнем бюджете заложены, 4 млрд 124 млн рублей Приволжскому федеральному округу - досталось Башкирии, Татарстану, Чувашии, Нижегородской и Оренбургской областям", - сказал Кузьмицкий.

Он уточнил, что доля Оренбургской области составляет 584 млн рублей. Субсидия будет направлена на создание инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Соленые озера". По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, деньги предназначаются на софинансирование проектов модернизации очистных сооружений, реконструкции и ремонта дорог.

Кузьмицкий добавил, что вопрос финансовой поддержки находится в проработке. "Правительство Российской Федерации еще не ответило, на сколько туристская отрасль будет поддерживаться в целом, но, исходя из общенационального плана, денег заложено не столько, сколько хотелось бы", - считает он.

На совещании заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Елена Панова рассказала о совместном с Агентством стратегических инициатив (АСИ) конкурсе по выбору лучших проектов экологических туристско-рекреационных кластеров, которые получат максимальное содействие в их реализации от федеральных министерств и ведомств, а также региональных властей.

"Прием заявок завершился 10 июля, регионы и бизнес проявили большой интерес, <...> дальше будет из всех поданных заявок отбираться 30 лучших, они [участники конкурса] будут в несколько этапов учиться и дорабатывать свои проекты. В октябре будут выбраны десять территорий, которым мы совместно с другими министерствами, ведомствами и регионами, каждый по своей программе, постараемся помочь, чтобы достичь максимальный эффект от реализации этих проектов, которые разработают сами инициаторы", - сказала Панова, отметив, что о поддержке проектов уже заявили Минприроды России, Минэкономразвития России, Ростуризм.

Атмосфера степи

Панова сообщила участникам совещания о ежегодном росте на 15% в последние три года количества посетителей заповедников и нацпарков страны. Популярность экологического туризма Панова объяснила желанием людей больше хотят общаться с природой. "Пандемия это совершенно точно показала. После того как открылись парки, а мы их закрывали на два месяца, у нас люди с удовольствием пошли гулять. В рамках [программ] развития экотуризма и сохранения биоразнообразия мы большое внимание [уделяем] и усилия вкладываем в развитие экомаршрутов", - уточнила она.

На совещании замминистра отметила перспективы поданного на конкурс проекта Оренбургской области "Атмосфера. Степь". Он включает путешествие по экологической тропе "Дыхания степи", посещение Центра реинтродукции лошадей Пржевальского, заповедника Шайтан-Тау, ущелья "Каменные ворота" на реке Губерле, Меловых гор, скалы "Черепаха", Саринского водопада и других уникальных мест области. Панова рекомендовала региону определиться конкретнее с объектами показа в рамках разработанных маршрутов, потому что даже в случае победы объем федеральной поддержки не позволит обеспечить достойной инфраструктурой все заявленные в проекте природные достопримечательности.