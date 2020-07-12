Глава Росрыболовства назвал проект по продаже рыбаками улова попыткой цивилизовать рынок

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Проект по продаже рыбаками добытой продукции является попыткой создать цивилизованный рынок. Об этом ТАСС сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Я вижу эту инициативу как попытку создать нормальный, цивилизованный рынок с системным подходом к вопросам контроля объемов вылова и увеличения доступности качественной свежей рыбы для населения", - сказал он.

Он подчеркнул, что это действительно пилотный проект, поскольку данная инициатива только обсуждается. При этом администрации четырех российских регионов уже выразили готовность провести данный эксперимент. "Хочу сделать важную ремарку: обычные рыболовы-любители не должны будут оформлять рыболовный билет, не должны будут регистрироваться. Речь идет о только тех любителях, которые захотят реализовать свой улов", - подчеркнул Шестаков.

По его мнению, очень много людей рискуют купить рыбу ненадлежащего качества, чаще всего у продавцов вдоль дорог, непонятно кем, где и когда пойманную. "А в рамках этого эксперимента мы хотим уйти от передвижных пунктов продаж, систематизировать вопрос - будут созданы специальные потребительские кооперативы на муниципальном уровне или заготовительные базы, которые будут покупать у рыбака излишки улова. Этот механизм не только приведет эту сферу в порядок, но и даст возможность дополнительного заработка простым людям", - уверен глава Росрыболовства.

О том, что рыбаки-любители могут получить право продавать уловы в рамках пилотного проекта в одном регионе, в Росрыболовстве сообщили 30 апреля 2020 года. Тогда же стало известно о том, что Росрыболовство подготовило две концепции. Два подхода предусматривают возможность продажи случайно возникших излишков в результате осуществления любительской рыбалки и выделения квот для ИП и малого бизнеса. Как сообщили в ведомстве, речь шла о возможности реализации квотируемых видов водных биоресурсов - прежде всего трески и пикши.

Объем вылова биоресурсов

Шестаков сообщил, что объем вылова биоресурсов в РФ в I полугодии 2020 года вырос на 7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 2 млн 640,93 тыс. тонн.

"Если отталкиваться от цифр, которые мы зафиксировали в первом полугодии, то прогноз будет неплохим. По данным нашего внутреннего мониторинга, объем добычи водных биоресурсов в этот период составил 2 млн 640,93 тыс. тонн (в том числе во внутренних водных объектах - 32,89 тыс. тонн), что на 7% больше уровня 2019 года", - сказал он.

Глава Росрыболовства пояснил, что российским рыбакам удалось достигнуть довольно хороших показателей по пелагическим видам рыб. Так, общий вылов сардины иваси, скумбрии суммарно составил более 41 тыс. тонн, что в пять раз превышает уровень 2019 года за аналогичный период. Немалое влияние на показатель оказывают итоги добычи скумбрии в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Японии в период с 1 января по 11 марта 2020 года - 12,4 тыс. тонн, отметил Шестаков. Кроме того, основную долю вылова в настоящий период составляет сардина иваси - 28,1 тыс. тонн, что на 21,7 тыс. тонн больше уровня 2019 года, вылов скумбрии составляет 12,9 тыс. тонн, что больше уровня 2019 года на 12,2 тыс. тонн.

Шестаков также отметил, что оптовые цены на рыбу пока достаточно стабильны. "Мы спорадически фиксируем снижение оптовых цен, но динамика стоимости всегда разноплановая, она зависит от вида рыбы, активной фазы путины и многих других факторов. Но то, что цена опта никак не коррелирует с ценой полки магазина - это факт, к сожалению, поэтому прогнозировать цены розницы я не возьмусь", - сказал глава Росрыболовства. Он добавил, что в последние месяцы растет доля выпуска мороженого филе и рыбных консервов, то есть производители поддерживают курс на уход от сырьевой модели и производства, и экспорта.

Глава ведомства добавил, что, несмотря на пандемию, отрасль работает стабильно и серьезных случаев, которые бы могли оказать влияние на работу предприятий, зафиксировано не было. "На основании нормативных документов Роспотребнадзора мы выработали рекомендации по профилактике COVID-19, и наладили контроль за их исполнением со стороны территориальных управлений. Мы провели работу с судовладельцами, они обязаны принимать жесткие карантинные меры в случае обнаружения любых признаков заболевания на бортах принадлежащих им судов", - сообщил Шестаков.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация с российскими судами в целом стабильная. По состоянию на 5 июля 2020 года в портах иностранных государств находилось 56 российских судов, из которых 32 - в Республике Корея.