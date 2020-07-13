Депутаты от ЛДПР предлагают индексировать пенсии работающим инвалидам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов в понедельник вносят в Госдуму законопроект, позволяющий индексировать страховые пенсии работающих инвалидов и фиксированные выплаты к ним. Текст и пояснительную записку в своем телеграм-канале опубликовал один из авторов законопроекта, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Изменения предлагается внести в закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". Согласно предлагаемым поправкам, лица, признанные инвалидами и получающие страховые пенсии, работающие по договору о выполнении работ и оказании услуг, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с данным законом. Исключение из данного перечня дает право на индексацию пенсий и выплат.

"Реализация предлагаемого изменения позволит ежегодно индексировать работающим инвалидам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. Размер получаемых инвалидами страховых пенсий не обеспечивает им достойный уровень жизни, вследствие чего многие инвалиды вынуждены работать. Заработная плата работающих пенсионеров, как правило, крайне низка", - отмечают авторы в пояснительных материалах.

Согласно приведенным разработчиками данным Пенсионного фонда РФ (ПФР), численность работающих инвалидов, уровень пенсионного обеспечения которых будет повышен, составляет, по предварительной оценке, 1 535 000 человек или 13,64% от общей численности инвалидов. Дополнительные расходы на индексацию назначенных им страховых пенсий с учетом расходов на доставку в 2021 году составят 83,5 млрд рублей. Финансировать реализацию законопроекта предлагается за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, осуществляемого из федерального бюджета в бюджет ПФР.