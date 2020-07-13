{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава ТПП просит Мишустина продлить мораторий на проверки бизнеса до июля 2021 года

По мнению Сергея Катырина, в текущей ситуации бизнесу потребуется длительный адаптационный период и время на решение организационных и финансово-экономических вопросов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой продлить истекший мораторий на проверки предпринимателей до июля 2021 года. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу дать поручение рассмотреть возможность продления срока действия указанного моратория на проверки до 1 июля 2021 года", - отмечается в документе.

Катырин напомнил, что 1 июля 2020 года истек срок действия постановления правительства РФ от 2 апреля № 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики" в части моратория на проведение проверок, представления документов по требованию и применения мер принудительного взыскания задолженности (требование с начисленными пенями и штрафами, списание задолженности, блокировка расходных операций по расчетному счету) со стороны Федеральной налоговой службы России.

"В настоящее время большинство предприятий малого и среднего бизнеса только начинают свою деятельность после длительного периода нерабочих дней, объявленных президентом России, постепенно выходя из режима снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Считаем, что в текущей ситуации бизнесу потребуется длительный адаптационный период, время на решение организационных и финансово-экономических вопросов, выполнение задач, предусмотренных общенациональным планом [восстановления] экономики", - мотивировал свое предложение Катырин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКатырин, Сергей Николаевич
Депутаты от ЛДПР предлагают индексировать пенсии работающим инвалидам
Авторы законопроекта отмечают, что "реализация предлагаемого изменения позволит ежегодно индексировать работающим инвалидам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней"
Читать полностью