Счетная палата выявила нарушения в работе Росгидромета и Росприроднадзора за 2019 год

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Счетная палата РФ выявила несколько нарушений при исполнении бюджетов Росгидрометом и Росприроднадзором в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Росприроднадзор и Росгидромет. "Так, Росгидромет из-за сокращения бюджетных ассигнований на закупку оборудования и неукомплектованности штата не достиг в 2019 году плановых значений по трем из 22 показателей госпрограммы "Охрана окружающей среды", - говорится в сообщении.

"Недостигнутые показатели характеризуют достоверность и объективность информации о состоянии окружающей среды, в том числе на Байкальской природной территории. Недостижение плановых значений этих показателей создает риски принятия недостаточно обоснованных управленческих решений в сфере охраны окружающей среды, от состояния которой зависит здоровье граждан нашей страны", - заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень, слова которого приводятся в сообщении.

Нарушения Роспотребнадзора

Росприроднадзор не смог довести до запланированного показателя доходы по экологическому сбору.

"Как и в предыдущие годы, доходы от экологического сбора не превысили 3 млрд рублей. В 2019 году они поступили в сумме 2,47 млрд рублей. Мы видим недовыполнение на 12%. При этом экологический сбор - один из основных источников финансирования реализуемой сейчас реформы обращения с твердыми коммунальными отходами", - заявил Мень.

По мнению Счетной палаты, причины такого "хронического" недовыполнения плана по этому виду доходов связаны с недостатками информационной системы учета отходов от использования товаров. В ней нет полного перечня тех организаций, которые должны выступать в качестве плательщиков экологического сбора.

Проверка также выявила ряд нарушений, допущенных при расходовании бюджетных средств. "Например, Росгидромет неэффективно использовал 1,2 млн рублей, направив их на оплату юридических услуг при том, что юридическим сопровождением деятельности в службе занимается управление делопроизводства, правового обеспечения и кадров. Кроме того, чтобы получить эти юридические услуги, Росгидромет за короткий срок провел 10 одинаковых закупок у единственного поставщика. Это может свидетельствовать о нарушении закона "О защите конкуренции". По данным фактам Счетная палата подготовила письмо в ФАС", - говорится в сообщении.

В части Росприроднадзора Счетная палата отметила, что ведомство потратило 142 млн рублей на модернизацию единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров без внесения изменений в правила ее создания.