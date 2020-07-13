"Известия": Минфин скорректирует Бюджетный кодекс из-за выплаты компенсации "Норникелем"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минфин РФ разработал поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие поступление в федеральный бюджет выплат от "Норникеля" за нанесенный ущерб экологии в результате ЧП в Норильске. Документ уже внесен на рассмотрение правительства, скоро он поступит в Госдуму, сообщают в понедельник "Известия " со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

6 июля Росприроднадзор завершил подсчет ущерба, который нанесла окружающей среде авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель"), где 29 мая произошел разлив около 21 тыс. т дизельного топлива. По оценке ведомства, сумма причиненного экологии вреда равна 148 млрд рублей. При этом, согласно действующему законодательству, поступление средств за разлив топлива должно произойти в муниципальный бюджет - в казну города Норильска, отмечает газета. Однако, по данным источников издания, действующие нормы планируется скорректировать, чтобы сумма компенсации поступила в федеральный бюджет.

"Если вред нанесен природному объекту в федеральной собственности, то и компенсацию должен получать бюджет федерации. В данном случае пострадала река, а все реки - это собственность всей страны, а не отдельного региона", - пояснил изданию суть поправок один из источников.

29 мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на площади 180 тыс. кв. м, которые попали в грунт и водные объекты.

Росприроднадзор потребовал от "Норникеля" добровольно возместить ущерб. Компания, в свою очередь, заявила о намерении оспорить озвученный ведомством размер ущерба, однако подтвердила обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.