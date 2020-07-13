Авиакомпания "Сила" запустила дополнительный субсидируемый рейс между Читой и Улан-Удэ

ЧИТА, 13 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Сила" ("Сибирская легкая авиация") возобновила субсидируемые перевозки между Читой и Улан-Удэ с дополнительным четвертым рейсом, сообщил ТАСС в понедельник представитель авиакомпании в Чите Никита Кожемякин.

"Вылеты возобновились с 12 июля, дополнительный рейс между Читой и Улан-Удэ действует", - заявил Кожемякин.

Как ранее уточняла пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, самолеты будут летать по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы выполняются на воздушных судах Ан-28 и L-410.

Стоимость билетов составляет от 3,2 тыс. рублей в один конец для всех пассажиров.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить вопросы повышения транспортной доступности и развития малой авиации, включая аэропорты Дальнего Востока.