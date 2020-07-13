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Новые рейсы из Владивостока в Сочи и Крым вылетают со 100% загрузкой

Рейсы в Сочи выполняются по понедельникам и четвергам, а в Симферополь - по субботам

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Самолеты на новых авиамаршрутах из Владивостока в Сочи и Симферополь вылетают заполненными на 100%, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Владивосток.

"Самолеты уходят полными", - сказали в пресс-службе.

Авиакомпания "Россия" начала выполнять прямые рейсы из Владивостока в Сочи 6 июля. Самолеты вылетают из Приморья в Сочи дважды в неделю - по понедельникам и четвергам. Генеральный директор авиакомпании "Россия" Сергей Александровский ранее отметил, что в летнем сезоне планируется перевезти около 25 тыс. пассажиров и выполнить более 45 рейсов из Владивостока к Черному морю.

Прямые авиарейсы из Владивостока в Крым открылись 11 июля. Рейсы в Симферополь осуществляются еженедельно по субботам на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 747-400, время полета составляет около 10 часов. Генеральный директор международного аэропорта Владивосток Андрей Виниченко отмечал, что черноморское побережье - главное место отдыха большинства россиян, а для жителей Дальнего Востока новые направления на юг России станут хорошей альтернативой традиционному отдыху на зарубежных курортах.

Теги
РоссияПриморский крайКраснодарский крайКрымДальний Восток
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