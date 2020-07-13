"ВЭБ.РФ" подготовила рекомендации по "зеленому" финансированию

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" подготовила и разместила первую версию методических рекомендаций по "зеленому" финансированию. Об этом говорится в сообщении корпорации.

"Рекомендации определяют архитектуру национальной системы зеленых финансов, в которой проекты, позитивно влияющие на окружающую среду, смогут получать от рынка, государства и институтов развития финансирование на более выгодных условиях. Они также призваны задать ориентир для российских предприятий и банков в отношении того, что такое зеленый проект и зеленый финансовый инструмент", - отметили в ВЭБ.РФ.

Рекомендации по "зеленому" финансированию были разработаны на основании национальных проектов РФ. Следить за целостностью проекта и совершенствованием стандартов будет экспертный совет ВЭБ.РФ, который создается в настоящее время.

Как отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления Алексей Мирошниченко, в госкорпорации ожидают, что инициаторы "зеленых" проектов получат доступ к более дешевому зарубежному финансированию.

"Зеленое" финансирование

"Зеленое" финансирование предполагает под собой предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

"Зеленая" облигация (green bond) - долговой инструмент. Средства от продажи облигаций направляются на финансирование проектов по охране окружающей среды, борьбе с изменением климата и рациональному использованию природных ресурсов. Целью этого механизма является привлечение инвесторов к финансированию экологических инициатив, в том числе направленных на развитие возобновляемых источников энергии.