МВФ считает, что реальный ВВП в странах ЕС вернется к уровню 2019 года лишь к 2022 году

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Реальный ВВП в странах Евросоюза вернется к уровню 2019 года лишь к 2022 году, однако затем потребуется значительная структурная перестройка самой экономики. Об этом говорится в опубликованной в понедельник статье директора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Поуля Томсена.

"Мы теперь ожидаем, что реальный ВВП в ЕС сократится на 9,3% в 2020 году, а затем увеличится на 5,7% в 2021-м и возвратится к уровню 2019 года только в 2022-м", - отметил специалист. "Если будет найден эффективный способ лечения [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19, восстановление экономики может быть более быстрым, но также верно и противоположное, если возникнут новые масштабные волны распространения инфекции", - подчеркнул он.

"Политики должны также признать, что посткризисная экономика может быть очень непохожа на экономику образца 2019 года. Становится ясно, что мы переживаем кардинальные изменения, и они нам нужны", - убежден Томсен. По его словам, власти должны быть готовы к ситуации, при которой "пандемия продлится несколько лет, а за ней могут последовать новые пандемии". "Европа должна стремиться к новой, более экологичной экономике, которая в состоянии эффективно функционировать даже в условиях более длительных мер социального дистанцирования", - считает автор статьи.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и в следующем году вырастет на 5,4%.