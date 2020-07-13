Исследование: выручка малого бизнеса в России вернулась к уровню до пандемии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Выручка малого и среднего бизнеса в РФ вернулась к уровню до введения ограничительных мер, в том числе в наиболее пострадавших отраслях. Это следует из исследования банка "Точка" о состоянии малого и среднего предпринимательства в России, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Общая выручка малого и среднего бизнеса вернулась к уровню марта 2020 года даже в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса", - говорится в исследовании.

Отмечается также, что выручка в отраслях, которых пандемия коснулась в меньшей степени, в последнюю неделю июня превысила докарантинный уровень на 23%. Увеличилась и покупательская активность, которая показывала рост с середины апреля. К июлю она превысила докарантинный уровень на 3%.

Кроме того, выросли в июне и арендные платежи малого и среднего бизнеса, которые снизились в апреле-мае. В наиболее пострадавших отраслях общая сумма платежей за первую неделю июня выросла на 51% по сравнению с аналогичным периодом в мае. В остальных отраслях платежи превысили майский уровень на 43,5%.

Число ликвидированных МСП

Количество ликвидированных малых и средних предприятий (МСП) во время пандемии снизилось в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также следует из исследования банка "Точка".

"В апреле-мае 2020 ликвидаций на 40% меньше, чем в марте 2020, и на 40% же процентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В июне этот показатель немного вырос, но ликвидаций все еще на 35% меньше, чем в марте", - говорится в исследовании.

Аналитики считают, что это может быть связано с желанием предпринимателей продолжать деятельность при изменении экономической ситуации к лучшему. Количество регистраций, в свою очередь, в июне достигло уровня января 2020 года.

Что касается сезонного бизнеса, который обычно регистрируют в апреле-июле и ликвидируют в сентябре-октябре, то тут число регистраций в апреле-мае было в четыре раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В июне ситуация начала улучшаться: в этом месяце зарегистрировалось в 2,4 раза больше компаний, чем в мае. В категорию сезонного бизнеса входит деятельность гостиниц и предприятий общепита - сдача квартир и домов отдыхающим, летние кафе, ларьки с мороженым и сахарной ватой, работа развлекательных и спортивных зон - парки отдыха, пляжи, предоставление сопутствующих услуг - аренда спортивных товаров, экскурсии, водный и морской транспорт, а также летняя торговля всевозможными товарами.