Среднесуточный оборот столичных предприятий торговли и услуг в июне вырос более чем на 30%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Среднесуточный оборот московских предприятий торговли и услуг в июне увеличился на 30,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Среднесуточный оборот предприятий торговли и услуг Москвы в июне вырос на 30,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,8% превысил показатели марта - последнего месяца до введения временных ограничений", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, на прошлой неделе продолжилось оживление потребительского спроса. Оборот предприятий торговли и услуг за период с 29 июня по 5 июля вырос на 10,4% к неделе 23 29 марта и на 9,3% к аналогичной неделе 2019 года. "При этом наиболее пострадавшие в апреле и мае от пандемии отрасли восстанавливаются опережающими темпами: суммарный рост оборота в них составил почти 30%", - подчеркнул Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов уточнил, что по сравнению с периодом 23 29 марта среднесуточный оборот сектора бытовых услуг вырос на 14%, частной стоматологии - на 26%, сферы СМИ и производства печатной продукции - на 29%, общепита - на 61%, индустрии гостеприимства - в 2,2 раза, а сферы культуры, спорта и развлечений - более чем в четыре раза.