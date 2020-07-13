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Посещаемость фитнес-клубов России достигла 50-65% прошлогоднего уровня

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии отметили также, что динамика стабилизировалась

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число россиян, которые посещают занятия в фитнес-клубах, достигло 50-65% от прошлогодних показателей, сообщила в понедельник президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева в эфире телеканала РБК.

"Сейчас динамика стабилизировалась, и в среднем это от 50 до 65 процентов людей относительно аналогичного месяца прошлого года, то есть [на] конец июня - начало июля", - сказала она.

Ранее Киселева говорила, что в первые дни после открытия фитнес-клубов в Москве 23 июня их загрузка достигла 50% от показателей июня 2019 года.

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