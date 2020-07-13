Путин потребовал продолжить "обеление" и повышение прозрачности экономики страны

НОВО-ОГАРЕВО, 13 июля. /ТАСС/. Работа по повышению прозрачности и "обелению" российской экономики должна быть продолжена. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что поддержку в период пандемии в приоритетном порядке получают те предприниматели, которые работают "в белую", соблюдают все нормы законодательства и заботятся о своих коллективах.

"Такая линия на обеление и повышение прозрачности нашей экономики обязательно должна быть продолжена", - сказал Путин. По его словам, в интересах самих граждан и отечественного бизнеса, чтобы они могли работать цивилизованно и в любой ситуации рассчитывать на помощь государства.

Президент также потребовал продолжать расчистку нормативной базы от устаревших норм и правил во всех сферах. Глава государства отметил, что правительство уже перевело около трети действующих норм и правил в строительной отрасли в разряд рекомендаций. "Поддерживаю! Но хочу сказать: такую расчистку обязательно нужно вести дальше, по всем направлениям экономической жизни", - сказал Путин. Он в целом потребовал продолжать работу по улучшению делового климата.