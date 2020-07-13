Российские авиакомпании в июне сократили перевозки пассажиров на 77,5%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские авиакомпании в июне 2020 года, по оперативным данным, сократили перевозки пассажиров на 77,5% в годовом выражении - до 2,84 млн. Об этом говорится в сообщении Росавиации. При этом по сравнению с показателями за май и апрель 2020 года, когда снижение перевозок составляло более 91%, июньский показатель говорит о росте пассажиропотока. За I полугодие 2020 года авиакомпании сократили перевозки на 52%, до 27,8 млн пассажиров.

"По оперативным данным, в июне текущего года российские перевозчики обслужили 2,84 млн пассажиров, что составляет -77,5% по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого года, - говорится в сообщении агентства воздушного транспорта. - По оперативным данным, всего за первое полугодие 2020 года перевезено 27,8 млн пассажиров (-52%).

При этом авиакомпания S7 перевезла 678 тыс. пассажиров (снижение по сравнению к июню 2019 года составило почти 50%), "Аэрофлот" - 523 тыс. пассажиров (-84%). Таким образом, как следует из данных Росавиации, S7 третий месяц подряд остается крупнейшим российским авиаперевозчиком.

Тройку крупнейших авиаперевозчиков замыкает "Победа", которая перевезла 439 тыс. пассажиров (-52%). Utair перевезла 201 тыс. пассажиров (-73%), "Россия" - почти 200 тыс. (-85%), а "Уральские авиалинии" - 170 тыс. (-82%).

Ранее первый заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько говорил, что Росавиация с начала июня зафиксировала рост авиаперевозок в РФ примерно в три раза по сравнению с маем. Тем не менее текущие показатели в 5-7 раз ниже, чем в 2019 году, отмечал он.

В апреле 2020 года авиакомпании перевезли рекордно низкие 739,5 тыс. пассажиров, в мае - 946 тыс. пассажиров.