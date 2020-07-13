Мишустин заявил, что нацпроекты должны быть скорректированы к осени

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ключевые параметры национальных проектов надо скорректировать осенью текущего года, чтобы учесть при подготовке бюджета. Об этом заявил на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам премьер-министр Михаил Мишустин.

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"Мы должны завершить корректировку ключевых параметров национальных проектов осенью, чтобы синхронизировать ее с формированием бюджета на ближайшую трехлетку", - сказал Мишустин.

По его словам, важно, чтобы люди знали, какой результат будет достигнут по каждому проекту, какие конкретно появятся дома, школы, дороги, больницы и новые производства.

"Правительство приложит все усилия для достижения намеченных целей, решения поставленных задач", - заверил премьер-министр.

Сроки достижения национальных целей

Премьер также сообщил, что сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года.

"Возможно продлить сроки достижения национальных целей, о чем вы сказали сегодня, до 2030 года. При этом максимально обеспечить их преемственность по отношению к тем целям развития, которые вы определили два года назад. И, конечно, учитывать опыт реализации национальных проектов, накопленный за это время", - сказал Мишустин.

По его словам, правительству в ближайшие годы предстоит работать в условиях жестких бюджетных ограничений.

"Распространение коронавируса и его последствия для мировой экономики и для нашей страны, с одной стороны, подтолкнули развитие отдельных сегментов рынка, а с другой - создали новые ограничения, замедлили экономический рост, сократили доходы консолидированного бюджета. Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определении темпов движения к ним", - сказал Мишустин.