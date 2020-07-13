Российский двигатель для SSJ 100 получит сертификат в 2023 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российский двигатель ПД-8, который планируется использовать на самолетах SSJ 100 и Бе-200, получит сертификат типа в 2023 году, сообщил в интервью ТАСС первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков.

"Газогенератор планируем создать уже в следующем году, сертификацию пройти в 2023 году", - сказал он.

Средств на проект выделено достаточно, отметил Артяков. "Объем инвестиций достаточен для того, чтобы все работы по созданию нового двигателя были выполнены качественно и в срок", - подчеркнул топ-менеджер.

По его словам, база двигателя может применяться и для вертолетов. "Это силовая установка широкого спектра применения - она сможет использоваться в составе Superjet, Бе-200, применяться в перспективных вертолетах", - сказал он.

Артяков отметил, что вопрос о необходимости создания такого двигателя даже не поднимается. "Российские самолеты должны использовать российские двигатели. Иначе мы становимся уязвимы: санкционное давление, как мы видим, нередко используется как инструмент недобросовестной конкуренции. Поэтому сейчас на основе решений, примененных в газогенераторе ПД-14 для МС-21, мы разрабатываем двигатель ПД-8", - отметил первый замглавы госкорпорации.

Артяков напомнил, что все российские военные самолеты имеют отечественные двигатели. "Военная авиация не может использовать зарубежные агрегаты и комплектующие ни при каких обстоятельствах. Если говорить о гражданских вертолетах, цифра чуть ниже - на уровне 87,5%, но мы ведем постоянную работу, чтобы повысить этот показатель", - добавил он. Все современные гражданские самолеты также комплектуются преимущественно российскими двигателями, кроме SSJ 100.

Говоря о двигателе ПД-14 российского производства, Артяков подтвердил, что первый полет самолета МС-21 должен состояться в этом году. "Мы уже передали первые двигатели ПД-14 корпорации "Иркут" для установки на самолет. Буквально в эти дни идет их монтаж на лайнере. Безусловно, пандемия внесла небольшие корректировки в сроки, но наши специалисты прикладывают все усилия, чтобы первый МС-21 с российскими двигателями поднялся в воздух в 2020 году", - сказал он.

Сейчас на самолете Sukhoi Superjet 100 используются двигатели SaM-146, которые производит российско-французский концерн PowerJet.

На самолеты-амфибии Бе-200 были установлены двигатели Д-436 украинского производства. Их планировалось переоснастить российско-французскими двигателями SaM146, однако ремоторизация была остановлена.