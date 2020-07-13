Первый вертолет класса люкс Ансат Aurus поставят в 2020 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ростех планирует передать заказчику первый вертолет класса люкс Ансат Aurus уже в этом году, сообщил в интервью ТАСС первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков.

"На сегодняшний день мы находимся в продвинутой стадии переговоров с несколькими заказчиками, первый вертолет рассчитываем передать уже в этом году", - сказал он. Артяков добавил, что в начале года Ансат Aurus успешно прошел серию летных испытаний, по итогам которых Росавиация одобрила изменения в сертификат вертолета, разрешив эксплуатацию Ансата в данной модификации.

"Что касается производственных планов, то во всем мире корпоративные вертолеты, к которым относится и Ансат Aurus, это товар штучный и эксклюзивный. К ним не совсем применимы крупносерийные методы планирования продаж. Поэтому объем производства во многом будет определяться потребностями и пожеланиями наших заказчиков", - отметил Артяков.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что продажи вертолета Ансат Aurus планируются на уровне 20-25 единиц в год, начиная с 2021 года.

На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском в августе 2019 года был представлен вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus. Дизайн-проект салона был создан специалистами холдинга "Вертолеты России" и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Модификация ориентирована на рынок корпоративных и VIP-перевозок.

Легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет "Ансат" выпускает Казанский вертолетный завод с 2013 года.