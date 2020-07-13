Белоусов допустил, что уровень безработицы в России в июне может составить 6,3%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в июне может составить 6,3%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"В июне - сейчас цифр еще нет, они должны появиться в ближайшее время, но, по оценке, уровень безработицы, скорее, составит 6,3%", - отметил Белоусов.

Рост экономики страны

Первый вице-премьер также заявил, что российская экономика к 2023 году или раньше может достичь роста в 3% ежегодно.

"Обеспечение темпов роста выше мировых - на 3% и более ежегодно - этот ориентир ставился многократно, он полностью сохраняет актуальность сегодня. Достижение таких темпов роста возможно уже в 2023 году и даже ранее", - сказал Белоусов.

"Но в длительной перспективе сохранение такой траектории развития требует запуска инвестиций с максимальной локализацией производства оборудования. Во-вторых, перехода экономики на новую технологическую базу. В-третьих, кадрового обеспечения, в-четвертых - структурного реформирования институтов экономики", - добавил первый вице-премьер.

Число занятых в МСП

Он также сообщил, что число занятых в малом и среднем предпринимательстве (МСП) в России к концу 2021 года должно восстановиться до 20 млн человек.

"Мы рассчитываем, что к концу 2021 года в соответствии с общенациональным планом численность МСП восстановится примерно до 20 млн человек, а в перспективе мы ставим себе ориентир - 25 млн человек", - сказал он.

По словам Белоусова, для этого предполагается "создать максимально комфортную для пользователей систему поддержки на основе личных кабинетов, где предприниматель мог бы решить практически все свои задачи: от регистрации, уплаты налогов, финансовой помощи и консультаций до поддержки в получении кредитов и сбыте продукции".

Белоусов уточнил, что такой системы в РФ пока нет, однако технические возможности позволяют ее поэтапно создать и внедрить. Это может быть сделано на базе реестра МСП, который ведет Федеральная налоговая служба.

Кроме того, предполагается создать механизм акселерации компаний МСП, нацелить налоговые, финансовые, инфраструктурные инструменты "не просто на поддержку, а именно на рост бизнеса и числа рабочих мест", сказал Белоусов. В числе других задач, по его словам, резко снизить барьеры входа в бизнес для начинающих предпринимателей.

"На решение этих задач мы сейчас вместе с "Опорой России" перенацеливаем соответствующий национальный проект, его финансово-организационные ресурсы", - добавил первый вице-премьер.