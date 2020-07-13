ВТБ в июне увеличил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ в июне выдал около 100 тыс. кредитов наличными на общую сумму более 65 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в мае этого года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"ВТБ по итогам июня 2020 года выдал около 100 тыс. кредитов наличными на сумму свыше 65 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объем выдачи потребительских кредитов вырос на 13%. При этом в сравнении с маем 2020 года прирост составил 55%, с апрелем - 87%", - отмечается в сообщении банка.

В основном клиенты в июне брали новые кредиты, однако растет и популярность рефинансирования кредитов других банков. Так, по итогам июня более 8 тыс. человек перевели кредиты в ВТБ и снизили ставку по кредиту.