Ростех покажет на МАКС-2021 новый вертолет для шельфа Арктики

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует в следующем году представить на авиасалоне МАКС-2021 новый вертолет для работы на морских месторождениях шельфа Арктики, сообщил в интервью ТАСС первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков.

"Финальная сборка будет производиться в Улан-Удэ. Рассчитываем продемонстрировать эту машину на авиасалоне МАКС-2021", - сказал он.

Три года назад "Вертолеты России" и "Газпром" подписали соглашение о намерениях по созданию вертолетов морского предназначения для освоения месторождений на континентальном шельфе.

По словам Артякова, в конце прошлого года "Вертолеты России" завершили конструкторское проектирование офшорного вертолета Ми-171А3, состоялись аэродинамические испытания модели. Конструкторская документация для создания опытных образцов передана на Улан-Удэнский авиационный завод, Казанский вертолетный завод и ААК "Прогресс".

Говоря о сотрудничестве с нефтегазовыми компаниями, первый замглавы госкорпорации сообщил, что входящая в Ростех Объединенная двигателестроительная корпорация планирует до 2030 года передать "Газпрому" 1200 газоперекачивающих агрегатов, которые будут, в том числе, применяться для газопроводов "Сила Сибири" и "Северный поток".

Он отметил также, что госкорпорация производит генерирующие установки на основе СПГ, криогенные системы хранения и транспортировки, а также другое оборудование, в том числе газоанализаторы для обеспечения безопасности на промышленных производствах, взрывозащищенные телевизионные системы для наблюдения на буровых установках.