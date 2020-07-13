Росреестр сообщил, что не отказывал ФАС в ответе на запрос

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Росреестр не отказывал Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в предоставлении сведений и направил службе ответ с пояснениями по порядку оформления запросов, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Ранее ФАС России возбудила административное дело в отношении Росреестра за непредоставление ведомству сведений о земельных участках по запросу. Как сообщили в антимонопольной службе, Росреестр отказался представлять сведения, аргументируя свое решение большим объемом запрашиваемой информации и некорректным оформлением запроса. Таким образом ведомство нарушило закон о защите конкуренции, подчеркнули в ФАС. Росреестру грозит совокупный штраф до 1 млн рублей.

Письмо ФАС от 11 июня поступило на рассмотрение в Росреестр 15 июня, сообщили в пресс-службе ведомства. В письме ФАС России просила в связи "с осуществлением контроля за соблюдением антимонопольного законодательства представить сведения о земельных участках, находящихся на территории поселка, <...> указав кадастровый номер участка и лицо (лиц), на которое данный участок зарегистрирован".

"Росреестром был подготовлен ответ (письмо от 19.06.2020), содержащий пояснения в части установленного законодательством Российской Федерации порядка запроса сведений об объектах, их правообладателях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)", - сообщили в ведомстве.

В Росреестре подчеркнули, что сведения из ЕГРН, в том числе о правообладателях недвижимости, предоставляются на основании запроса установленной формы, при этом идентификация объектов недвижимости, относительно которых необходимы сведения, осуществляется по определенным характеристикам.

В письме Росреестр также сообщил, что, согласно сведениям публичной кадастровой карты, по указанному ФАС адресному ориентиру выявлено более 2,2 тыс. земельных участков. Росреестр также выразил готовность оказать помощь в подготовке запросов. "Таким образом, Росреестр не отказывал ФАС России в предоставлении сведений", - подчеркнули в ведомстве.