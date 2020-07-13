Туроператоры просят обсудить поправки в законопроект об электронных путевках с бизнесом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Туроператоры просят Госдуму РФ обсудить текст законопроекта об электронных путевках с новыми поправками с представителями туристического бизнеса перед его принятием и рассматривать его как новый документ, начиная с первого чтения. Соответствующее письмо Ассоциация туроператоров (АТОР) направила председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и заместителю председателя Совета Безопасности Российской Федерации, главе партии "Единая Россия", Дмитрию Медведеву, говорится в сообщении "Вестника АТОР".

"Мы убеждены, что недопустимо его рассматривать во втором чтении. Абсолютно новый текст законопроекта должен быть внесен в Госдуму в соответствии с установленными процедурами и рассматриваться как новый законопроект, с первого чтения. Также считаем необходимым проработать все нововведения с туроператорским сообществом, чтобы не исключить принятия заведомо неисполнимого закона, ущемляющего права всех участников туристической отрасли", - отмечается в письме АТОР.

Так, ко второму чтению законопроектом внедряется организация, по мнению АТОР, "дублирующая функции объединения туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" и даже, отчасти, Ростуризма". Эта организация учреждает очередной, третий гарантийный фонд, в который туроператоры всех сфер деятельности могут принять решение отчислять средства от каждого реализованного тура. "Создание единого общего фонда для туроператоров выездного, внутреннего и въездного туризма является абсолютно непроработанным решением и не может выноситься для рассмотрения на законодательном уровне", - считают в АТОР.

"Де-факто новый законопроект предлагает, по сути, финансировать выплаты и эвакуацию туристов в случае банкротств туроператоров по выездному туризму за счет туроператоров сферы внутреннего туризма, чья деятельность является наиболее безрисковой", - говорится в сообщении. Законопроект устанавливает, что часть средств будет затрачиваться на эвакуацию и финансирование расходов туристов в случаях неисполнения туроператором обязательств перед туристами, остальные денежные средства гарантийного фонда могут направляться на реализацию инвестиционных проектов, каких - не уточняется. "Помимо того, что данная схема работы непрозрачна, в т. ч. в части финансов, она, по сути, вводит налог на выезд за пределы страны для клиентов туроператоров", - указывают в АТОР. Кроме того, опасаются туроператоры, это может подтолкнуть россиян путешествовать, пользуясь услугами зарубежных онлайн-агрегаторов.

Согласно законопроекту, новая система электронных путевок, будет платной для туроператоров, пор этом размеры взносов за работу в системе и в новый гарантийный фонд до настоящего времени не определены. При этом сам объем затрат для туристического рынка на внедрение системы, по предварительным оценкам АТОР, будет исчисляться миллионами рублей.

"Туроператорам в ближайшие 2 года предстоит преодолевать кризис и исполнять обязательства перед сотнями тысяч туристов, не воспользовавшимися своими турами из-за ограничений из-за коронавируса. Поэтому недопустимо в этот кризисный период вводить новые механизмы регулирования отрасли, которые несут значительную финансовую нагрузку на бизнес", - подчеркивается в обращении АТОР.

Об электронной путевке

Законопроект, обязывающий туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную систему электронных путевок, 12 мая был принят Госдумой в первом чтении. Второе чтение проекта должно состояться 15 июля.

Электронная путевка призвана защитить потребителей от недобросовестных компаний. Система позволит клиентам отслеживать по номеру заключенного договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет. В случае невыполнения обязательств туроператором можно будет обращаться в фонд персональной ответственности компании при ассоциации "Турпомощь" с квитанцией электронной путевки. Система также должна обеспечить бесперебойный обмен информацией между Ростуризмом, Роспотребнадзором, фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами, провайдерами туристических услуг.