Резидент Свободного порта Владивосток начал промысел ламинарии в Хабаровском крае

ТАСС, 13 июля. Компания "Простор", реализующая инвестиционный проект в качестве резидента Свободного порта Владивосток (СПВ) в Хабаровском крае, начала добывать ламинарию - ценные бурые водоросли. Вылов ведется севернее мыса Золотого для переработки и дальнейшего применения в лечебно-профилактических целях, сообщили журналистам в Корпорации развития Дальнего Востока.

В Советской Гавани (Хабаровский край) в 2003 году предприятие начало первое в России промышленное производство продукции из бурых морских водорослей, известной под торговой маркой "Ламифарэн". Это гель, который обладает широким спектром оздоровительного действия.

"Добыча нерыбного водного сырья ведется на двух судах, а переработка - на четырех новых высокопроизводительных линиях. Морские биоресурсы здесь [в дальнейшем] превращаются в сертифицированные продукты: ламинария - в гель из морских водорослей, морские ежи и трепанги - в экстракты, а из кальмаров изготавливают тушки и щупальца", - сообщили в Корпорации.

Предприятие расположено в поселке Лососина на базе сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) РК "Простор", который имеет производственные, складские, холодильные и иные необходимые помещения. Этот СПК специализируется на переработке морепродуктов и водорослей, проводит научные исследования в этой сфере и имеет ряд патентов на способы переработки водных биологических ресурсов и методы их применения в лечебно-профилактических целях. Продукция востребована не только в России, но и на зарубежных рынках сбыта, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Работа предприятия ведется в ночную смену, чтобы успеть переработать улов морской капусты - отмыть, нашинковать и заморозить. В проекте заняты 50 человек. Рыбаки стараются выходить в море при любых условиях.

Ранее рыбаки Хабаровского края чуть не лишились права добычи ламинарии. В прошлом году на законодательном уровне были приняты требования о введении единого промыслового пространства - "подзоны Приморья". Исправить ситуацию помогло содействие Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока, которые совместно доказали необходимость нормативного урегулирования вопроса добычи ламинарии для предприятий Хабаровского края в Федеральном агентстве по рыболовству. Вопрос разрешился в канун Дня рыбака - ученым советом Тихоокеанского филиала ФГБНУ "ВНИРО" были одобрены изменения в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Было предложено разделить добычу между рыбаками Приморья и Хабаровского края по видам ламинарии. Таким образом, севернее мыса Золотого хабаровские рыбопромысловые предприятия могут добывать бурые водоросли видов рода сахарина с возможностью прилова ламинарии японской в размере не более 10% по весу за одну операцию.