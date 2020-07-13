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ФАС не получала обращений по поводу роста цен на анальгин

Ранее эксперты аналитической компании DSM Group заявили, что средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала обращений по поводу роста цен на анальгин, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В антимонопольное ведомство не поступало обращений по поводу роста цен на препарат анальгин", - сказали в ФАС.

Ранее эксперты аналитической компании DSM Group заявили, что средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6% по сравнению с июнем 2019 года - до 140,62 рубля за упаковку. При этом значительнее всего подорожал анальгин производства компаний "Медисорб" (упаковка 10 таблеток) и "Авексима" (упаковка 20 таблеток) - на 38%, до 14 рублей и 65 рублей соответственно.

Ответственным за мониторинг цен на все лекарственные препараты и медицинские изделия органом является Росздравнадзор, напомнили в ФАС.

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