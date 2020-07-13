"Норникель" оценил работы по ликвидации последствий аварии в Норильске в 10 млрд рублей

"Общие затраты на ликвидацию последствий аварии оцениваются примерно в 10 млрд рублей (около $150 млн). Уже потрачено 6 млрд руб. (по состоянию на начало июля 2020 г.)", - сказано в презентации.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Норникель" оценил работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей. Их них потрачено уже 6 млрд рублей, говорится в презентации компании.

Программа полной очистки и рекультивации земель после аварии, вследствие которой в окружающие водоемы и почву попало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, займет более трех лет.

Всего программа разделена на четыре этапа. Первые два включают только кампанию по очистке загрязнений, она прошла в течение мая - июня этого года. По данным компании, более 90% вылившегося топлива было собрано и вместе с загрязненной почвой помещено во временные хранилища. На третьем этапе, который продлится с июня по октябрь 2020 года, планируется провести очистку оставшегося загрязнения, его транспортировку и утилизацию. Главным образом, здесь планируется завершить сбор топлива с берегов сорбентами, построить временный трубопровод для транспортировки загрязненной водо-топливной смеси на промплощадку Надеждинского металлургического завода, провести сепарацию воды от топлива.

Четвертый этап предусматривает рекультивацию земель и займет более трех лет, с 2020 по 2023 годы.