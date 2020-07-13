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Путин: у внутреннего туризма есть большие резервы для качественного роста

Президент подчеркнул, что в этой сфере прежде всего нужно заниматься инфраструктурой

НОВО-ОГАРЕВО, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал очевидной необходимость развитие внутреннего туризма, особенно в условиях, когда многие страны остаются закрытыми из-за пандемии.

"Большие резервы для качественного роста есть и для внутреннего туризма, что особенно сейчас, понятно, является важным и чувствительным для людей", - сказал глава государства на заседании в понедельник совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Если многие страны закрыты до сих пор, нам нужно развивать внутренний туризм, это очевидные вещи", - добавил Путин.

Он при этом подчеркнул, что в этой сфере прежде всего нужно заниматься инфраструктурой. "Здесь мало создать хороший предпринимательский климат. Нужно предметно заниматься поддержкой деловой инициативы, что называется "выращивать" новые компании", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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