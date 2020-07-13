В Бурятии и Забайкалье на "народные бюджеты" отремонтируют дороги

ТАСС, 13 июля. Жители Бурятии и Забайкальского края проголосовали за распределение так называемых народных бюджетов, суммы которых составляют 300 млн рублей, на благоустройство общественных пространств, установку спортивных и детских площадок, ремонт дорог и развитие транспортной системы. Об этом сообщили пресс-службы правительств двух регионов.

В январе президент РФ Владимир Путин предложил выделить средства на инфраструктурные проекты и распределить бюджет путем народного голосования в регионах. Бурятия и Забайкалье по проекту "Народный бюджет" получили по 300 млн рублей. Жители регионов могли поддержать ту или иную народную инициативу на избирательном участке 1 июля - в день голосования по поправкам к Конституции РФ.

"По итогам голосования в рамках проекта "Народный бюджет" в Бурятии будет реализовано 507 народных инициатив на общую сумму 300 млн рублей. Наибольшее количество победивших проектов касается благоустройства общественных территорий, организации уличного освещения, строительства спортивных и детских площадок, решения транспортных проблем", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Бурятии.

На средства "народного бюджета" в районах республики по решению жителей также будут ремонтировать дороги и обеспечивать стабильную сотовую связь. Всего от населения региона поступило свыше 50 тыс. предложений о том, куда направить средства "народного бюджета". В середине июня состоялось онлайн-голосование за народные инициативы. Затем был сформирован перечень предложений, которые вынесли на финальный отбор.

Большинство жителей Забайкальского края при опросе о распределении 300 млн рублей из средств "народного бюджета" выбрали дорожное хозяйство и транспорт. Также в приоритетах забайкальцами отмечены благоустройство, детские спортивные площадки и экологические проекты. Направления-лидеры войдут в муниципальные программы и будут профинансированы в 2020-2021 годах, сообщила пресс-служба краевого правительства.