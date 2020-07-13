Совбез заявил о высоком риске новых санкций против российского ТЭК и IT-сектора

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет безопасности РФ считает высоким риск расширения санкционного давления на российский компании и их зарубежных партнеров в нефтегазовой отрасли, машиностроении и информационно-телекоммуникационной сфере. Об этом помощник секретаря Совбеза РФ Александр Абелин заявил в понедельник журналистам.

"Значительные угрозы экономической безопасности России формируются в связи с высоким риском расширения санкционного давления как непосредственно на российские компании, так и на их зарубежных партнеров, в первую очередь в нефтегазовой отрасли, машиностроении и информационно-телекоммуникационной сфере", - отметил Абелин.

Он также отметил значительное усиление неустойчивости и неопределенности перспектив развития глобальной экономики. "Согласно прогнозам крупнейших международных финансово-экономических организаций, по итогам текущего года глобальный ВВП может сократиться на 4,5 - 5,5 % по сравнению с 2019 годом, - подчеркнул помощник секретаря Совбеза РФ. - Для преодоления социально-экономических последствий пандемии коронавируса даже ведущим экономикам мира потребуется довольно длительное время".

Абелин отметил, что банковская система России сейчас находится в более консолидированном состоянии, чем в 2008 - 2009 годах и в 2014 - 2015 годах, а российская финансовая система в целом является более управляемой, однако нарастание объема просроченной задолженности по займам и кредитам может лишить банковский сектор значительной части доходов, снизить его прибыльность.

"Введение в ряде стран мер, направленных на противодействие распространению нового коронавируса, сформировало условия для значительного ускорения развития цифровых технологий и цифровой экономики, которые становятся определяющими факторами высокой конкурентоспособности в современном мире", - заметил при этом представитель Совбеза РФ.

"Пандемия COVID-19 четко обозначила и новые требования к функционированию секторов, непосредственно определяющих условия жизни человека, - образование и здравоохранение, условия труда и отдыха, система мотивации, - сказал он. - В современном мире требуется очень быстрое осмысление сдвигов во всех этих сферах. Ведь именно человеческий потенциал является в XXI веке ключевым фактором и эффективного социально-экономического развития, и обеспечения национальной безопасности".