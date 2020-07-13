Проекты государственно-частного партнерства в Мурманской области получат налоговые льготы

МУРМАНСК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение освободить от налога на имущество организации, заключившие соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и концессионные соглашения, на пять лет лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Законом устанавливается новая льготная категория налогоплательщиков, освобождаемых от налога на имущество, - организации, заключившие концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве на территории Мурманской области <…>в отношении имущества, являющегося объектом такого соглашения, которое учтено обособленно на счете бухгалтерского учета основных средств", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, налоговая льгота будет предоставляться на пять лет в отношении имущества, созданного и (или) реконструированного в рамках реализации концессионных соглашений и соглашений ГЧП, заключенных после 1 января 2020 года. На сегодняшний день, по данным правительства, в регионе действуют шесть концессионных соглашений.

В правительстве региона считают, что установление льготной ставки по налогу на имущество организаций будет способствовать повышению привлекательности механизма государственно-частного партнерства на территории Мурманской области, увеличению объема привлекаемых инвестиций, а также повышению качества и объема предоставляемых населению услуг.