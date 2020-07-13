Путин: Россия готова к тому, чтобы войти в число лидеров в использовании новых технологий

НОВО-ОГАРЕВО, 13 июля. /ТАСС/. Россия готова к тому, чтобы войти в число мировых лидеров по использованию новых технологических решений во всех сферах жизни. Такое мнение в понедельник высказал президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Конечно, нужно шире использовать преимущества новых технологических решений, здесь мы также должны войти в число мировых лидеров. Вот практика последних месяцев показала, что это абсолютно возможно для нас, мы в целом к этому готовы", - сказал президент. По его словам, нужно таргетировать это направление, "запустить мощное цифровое развитие во всех сферах жизни" - в образовании и здравоохранении, в госуслугах и, "что особенно важно - в сфере ЖКХ и городского хозяйства", а также "в продвижении новых бизнес-идей для развития своего дела".

"Причем цифровые технологии настолько быстро идут вперед, что здесь нам нужно ставить ориентиры буквально на каждый год, а может, еще и почаще", - заметил Путин.