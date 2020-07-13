"Норникель" уволил руководство Талнахской фабрики за откачку технической воды в тундру

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Норникель" уволил директора и главного инженера Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) по результатам расследования инцидента со сливом оборотной воды в тундровую зону, произошедшего 28 июня, говорится в сообщении компании.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей уволены директор и главный инженер ТОФ, а также заместитель главного инженера фабрики по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений", - сказано в сообщении.

В ходе расследования были выявлены два эпизода несанкционированного слива технической воды из хвостохранилища ТОФ на прилегающую территорию. И хотя результаты проб воды, отобранной 28 июня из пруда-отстойника ТОФ, показывают, что сброс этой воды не может нанести значимого вреда окружающей среде, "Норникель" считает подобные действия недопустимыми, сказано в сообщении. Компания не располагает документальным подтверждением того, что аналогичные нарушения допускались ранее, но не исключает проявления халатности в прошлом.

"Любые нарушения правил промышленной безопасности и норм охраны окружающей среды должны быть исключены. Компания заявляет о нулевой толерантности к экологическим нарушениям и будет применять жесткие санкции в случае их обнаружения", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента - операционного директора "Норникеля" Сергея Дяченко.

"Норникель" также принял решение реорганизовать блок заместителя директора Заполярного филиала (ЗФ) компании - главного инженера, создав отдельное структурное подразделение ЗФ, которое будет отвечать за техсопровождение эксплуатации гидротехнических сооружений и контроль за их состоянием.

Компания разработала и приступила к реализации комплекса мер для недопущения подобных случаев в дальнейшем, отмечается в сообщении. В частности, речь идет о мероприятиях, направленных на стабилизацию водооборота и повышение технологической дисциплины гидротехнических сооружений хвостохранилищ.

Об инциденте

28 июня в оперативные службы поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости с химическим запахом в тундровую зону из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске. Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что специалисты оценивают объем сброшенной в тундру неустановленной жидкости в 5-6 тыс. кубометров.

Хвостохранилище Талнахской обогатительной фабрики располагается на расстоянии 7,5 км от микрорайона Талнах города Норильска и около 500 м от реки Хараелах. Площадь поверхности воды в водоеме - около 7 кв. км.

В новость были внесены изменения (12:35 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.