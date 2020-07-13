Китайский бизнес интегрируется в систему маркировки "Честный знак"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Китайские производители товаров интегрируются в российскую систему маркировки "Честный знак" с целью легализации присутствия на рынке РФ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) со ссылкой на Союз китайских предпринимателей в России.

"Надеюсь, что платформа QIFA (Российско-китайская трансграничная платформа цифровой торговли - прим. ТАСС) поможет вам быстрее и лучше ознакомиться с правилами и соответствующими положениями, связанными с обязательной маркировкой в России", - приводит ЦРПТ слова главы Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюня.

Глава QIFA Сунь Тяньшу отметил, что рассматривает систему обязательной маркировки как продукт, положительное влияние которого затронет не только методы производства, торговли и ведение бизнеса, но и повседневную жизнь. "Обязательная маркировка как передовая цифровая технология будет не только способствовать стандартизации структуры российского рынка, защите прав потребителей, увеличению налоговых поступлений в бюджет страны, прозрачности и открытости бизнеса, но и приведет к всесторонней трансформации российско-китайской традиционной торговли в цифровую", - цитирует его ЦРПТ.

Операционный директор оператора ЦРПТ Андрей Кириллов отметил, что технология может масштабироваться на любые рынки и любые товарные категории. "Создавая track&trace систему, которая у нас получила название "Честный знак", мы изучали опыт цифровизации Сингапура, Великобритании, Южной Кореи, Японии. У всех лидеров цифровой экономики есть общая черта: в каждой стране имеется собственная цифровая стратегия. В последние годы Россия приблизилась к тому, чтобы войти в этот клуб цифровых держав: растет уровень технической грамотности людей, проникновение интернета, в России появляются крупномасштабные государственные и частные цифровые экосистемы", - сказал он.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. С 1 июля 2020 года стала обязательной маркировка всех лекарств, обуви и сигарет. С 1 октября 2020 года это правило вступит в силу для духов и туалетной воды и фототоваров, с 1 ноября - шин и покрышек, с 1 января - товаров легкой промышленности. Проводятся также эксперименты по маркировке упакованной воды и молочной продукции.