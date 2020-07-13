Эксперт заявил о неопределенности в процессе восстановления сферы услуг после пандемии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Восстановление сферы услуг, пострадавшей от пандемии коронавируса, будет самым продолжительным и неопределенным среди всех видов экономической деятельности. Об этом говорится в исследовании Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

"Оценочно можно утверждать, что процесс восстановления сферы услуг будет самым продолжительным и неопределенным среди всех укрупненных базовых видов экономической деятельности. Не исключено, что медленное восстановление сферы услуг негативно отразится на темпах роста общемирового, в том числе российского, ВВП", - приводятся в исследовании слова директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича.

Как отмечает Остапкович, часть населения будет минимизировать свое участие в массовых мероприятиях и туризме. "Причем сфера услуг - это отрасль, практически полностью зависимая от потребительской модели поведения населения, их платежеспособности, особенно по необязательным и дорогостоящим услугам, а также психологического состояния людей, часть из которых на неопределенное время будет испытывать когнитивный диссонанс. И, по крайней мере, до появления общепризнанной мировым сообществом и одобренной ВОЗ вакцины, а это может произойти в лучшем случае не раньше начала 2022 года, определенная часть населения будет минимизировать свое участие в массовых мероприятиях, включая туризм, особенно в азиатском направлении. Естественно, пропорционально упадет не только объем предоставляемых услуг по некоторым подвидам деятельности, но и численность занятых", - сказал Остапкович.