Закладку головного ледокола проекта "Лидер" запланировали на сентябрь

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Закладку головного ледокола проекта "Лидер" на судостроительной верфи "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края запланировали на сентябрь. Об этом говорится в корпоративной газете Росатома "Страна Росатом".

Ранее сообщалось, что 6 июля на "Звезде" состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола типа "Лидер", что означает символический старт начала работ. Головному судну присвоили название "Россия". Идея такого названия принадлежит "Атомфлоту".

"У нас существует преемственность в названиях судов", - цитирует газета генерального директора "Атомфлота" Мустафу Кашку.

Предыдущая "Россия", ледокол типа "Арктика" с двумя реакторами ОК-900А, работала с 1985 по 2013 год. Это судно мощностью 55 МВт стало четвертым в мире ледоколом с ядерной энергетической установкой, оно могло проходить льды толщиной 2,5 м. В 1990 году "Россия" впервые в истории арктических путешествий совершила круизный рейс на Северный полюс. В 1994 году "Россия" вызволила 20 транспортных судов и ледоколов, застрявших из-за аномально раннего льдообразования в Восточно-Сибирском, Чукотском морях и в море Лаптевых.

Мощность нового ледокола "Россия" составит 120 МВт, что позволит преодолевать льды толщиной более 4 м и обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики.

Контракт на строительство головного ледокола проекта "Лидер" "Атомфлот" и "Звезда" подписали 23 апреля. Ввод судна в эксплуатацию состоится в 2027 году. Всего рассчитывают построить три атомохода проекта "Лидер".