Калининградский аэропорт Храброво готов к обслуживанию международных авиарейсов

КАЛИНИНГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Калининград (Храброво) готов к возобновлению обслуживания международных авиарейсов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе авиаузла.

"Аэропорт готов к возобновлению международных рейсов. Уведомление в Росавиацию о готовности отправлено", - сказали в пресс-службе.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) расположен в 20 км к северо-востоку от центра Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения, связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт- Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Белгородом, Волгоградом, Воронежем, Казанью, Нижним Новгородом, Пермью, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Минском, Ташкентом, Варшавой. До 2021 года включительно для аэропорта действует пятая степень "свободы воздуха".

Географическое положение и пятая "свобода" воздуха, действующая для аэропорта Храброво, позволяет области рассчитывать на развитие авиаперевозок в Европу, однако, как сообщал губернатор области Антон Алиханов, регулярные рейсы на этом направлении осуществлялись только польской авиакомпанией LOT, которая шесть раз в неделю летала из Калининграда в Варшаву.

В 2019 году Храброво обслужил 2 369 860 человек, что на 10,3% выше отчетных данных за 2018 год. В 2020 году аэропорт планировал обслужить до 2,5 млн пассажиров, из-за пандемии пассажиропоток в апреле упал почти на 90%, мае - на 88,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. В июне, после отмены обязательной 14-дневной самоизоляции для прилетающих, он начал восстанавливаться и достиг 84 658 человек, но, по данным дирекции аэропорта, это на 61,9% меньше, чем в июне прошлого года.