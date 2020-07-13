Boeing 737 MAX повторно сертифицируют в III квартале 2020 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Американская авиастроительная корпорация Boeing проведет повторную сертификацию лайнеров Boeing 737 MAX в III квартале 2020 года. Об этом сообщил в понедельник президент компании в России и СНГ Сергей Кравченко в интервью телеканалу РБК.

"Точно совершенно, в III квартале этого года будет разрешена эксплуатация [лайнеров]", - сказал он.

Кравченко отметил беспрецедентный уровень детальности анализа безопасности Boeing 737 MAX. "Стандарты сертификации вообще поднимутся на совершенно новый уровень. Это начинается с нашей машины", - отметил он.

При этом Кравченко подчеркнул, что компания сделала все возможное для сохранения статуса компании и возвращения Boeing 737 MAX. "Мы заимствовали более $20 млрд. Этого вполне достаточно для того, чтобы закрыть потребность ликвидности", - добавил он.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

В прошлом году в Boeing заявили о сокращении объемов производства указанных лайнеров Boeing 737 MAX. С января текущего года оно было на время прекращено. 28 мая компания объявила о возобновлении приостановленного производства лайнеров.