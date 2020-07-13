Совет директоров HeadHunter одобрил проведение вторичного листинга на Мосбирже

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Рекрутинговый сервис HeadHunter намерен провести вторичный листинг на Московской бирже к началу четвертого квартала 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что соответствующее решение принял совет директоров HeadHunter. Предполагается, что компания проведет листинг американских депозитарных акций (ADS), размещение планируется проводить в рублях и без дополнительной эмиссии.

По словам представителя компании, в планах - получить доступ к торгам до конца сентября. "Целью вторичного листинга на Мосбирже является увеличение ликвидности за счет локальных инвесторов, в том числе растущего розничного рынка. Параметры листинга будут определяться в течение следующего месяца", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

В мае 2019 года HeadHunter Group PLC. провел IPO на американской бирже Nasdaq. Сейчас основными акционерами компании являются кипрская Highworld Investments Limited, входящая в инвестиционный фонд Elbrus Capital (37%), структура Goldman Sachs Group - ELQ Investors VIII Limited (25%) и американский инвестфонд Kayne Anderson Rudnick Investment Management (14%). Менеджмент компании имеет около 1% акций, free float составляет 23%.