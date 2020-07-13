Арктическая станция "Остров Самойловский" будет частично законсервирована

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Арктическая станция "Остров Самойловский" Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН, о проблемах с финансированием которой сообщал председатель СО РАН Валентин Пармон, будет частично законсервирована. Сейчас идет оптимизация расходов и структуры лаборатории, сообщает в понедельник пресс-служба Института нефтегазовой геологии и геохимии (ИНГГ) СО РАН со ссылкой на директора учреждения Игоря Ельцова.

30 июня на заседании президиума РАН председатель СО РАН Валентин Пармон сообщил, что станции "Остров Самойловский" нужны средства на поддержание работы. По его словам, если станция будет заморожена, возобновить работу она уже не сможет. Президент Академии наук Александр Сергеев предложил Пармону обсудить этот и другие вопросы с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

"Сейчас идет оптимизация расходов и структуры лаборатории 901 (Арктический центр НИС "Остров Самойловский"), процесс только в самом начале. Это и техническое переоснащение станции, и кадровые изменения, и организационные - в конечном итоге все преобразования сделают работу станции еще более эффективной и помогут преодолеть непростой период снижения активности. Сегодня речь идет о частичной консервации, оптимизации расходов и подготовке к следующему полевому сезону", - цитирует пресс-служба Ельцова.

Он пояснил, что в этом году станцию не будут посещать зарубежные партнеры ИНГГ, выезды российских ученых ожидаются единичные, студентов на Самойловском также не будет. Несмотря на это, руководство института ведет переговоры с Минобрнауки РФ, чтобы обеспечить дополнительное финансирование станции.

Ранее научный руководитель "Острова Самойловский" Леонид Цибизов сообщал ТАСС, что арктическая станция нуждается в особом статусе, поскольку работа на таких крупных научных объектах требует особого подхода.

Экспедиция в дельте Лены работает с 1998 года. Первоначально она была организована Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом и немецким Институтом полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера. Они занимаются изучением процессов криолитозоны, а также всем, что связано с мерзлотой, ее развитием и деградацией, биохимическими особенностями. В 2012 году была открыта станция "Остров Самойловский", и экспедиция стала базироваться там. Тогда в проект включились Институт мерзлотоведения им. Мельникова и Институт нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН, который стал оператором станции.